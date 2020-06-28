الرئيس تبون: يصدر تعليمات حول مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة

خلص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر التحاضر المرئي عن بعد بعدة قرارات وتوصيات هامة.

وخلال الإجتماع أصدر الرئيس تبون تعليمات إلى الوزير الأول حول مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة بإعادة الإتصال بالشريك الصیني.

وكذا دراسة المشروع، على قواعد شفافة وجديدة، وعرضه مرة ثانیة على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشھر لأن تأخر المشروع تسبب في خسائر للاقتصاد الوطني.

كما أمر الرئيس تبون بعرض المشروع مرة ثانية على مجلس الوزراء في مهلة لاتتعدى 3 أشهر لعرض المشروع مجددا على مجلس الوزراء.

هذا وقدم وزير الأشغال العمومیة، عرضا عن مشروع میناء الوسط الواقع في الحمدانیة، بلدية شرشال.

والذي يتضمن ثلاثة أقسام، تتعلق بالمیناء والمناطق اللوجستیة والصناعیة والطريق السیار والسكة الحديدية.

وتشمل جمیع العملیات الأساسیة التي تم إنجازھا إلى غاية الیوم منذ اطلاق دراسة تحديد الموقع في نوفمبر 2012.

المشروع سوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري صیني، بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنكالصیني اكزيم بنك BANK-EXIM.

وتقرر إنجاز طريق سیار بطول 37 كلم بنظام الدفع، يربط المیناء بالطريق السیار شرق غرب على مستوى العفرون، وكذلك خط سكة حديدية مزدوج مكھرب بطول 48 كلم بین المیناء ومحطة العفرون.

وسیستغرق سبع سنوات، تم تحضیر ملف نزع الملكیة الخاص بالمساحات المسخرة، وإنھاء تحقیقات التجزئة وإيداع مبالغ التعويض على مستوى ولايتي البلیدة وتیبازة، كما روعي في المشروع مقیاس المحافظة على البیئة.