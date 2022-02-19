الرئيس تبون يصل إلى الدوحة

وصلت قبل لحظات الطائرة الرئاسية، إلى مطار الدوحة الدولي وعلى متنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوفد المرافق له.

وذلك حسب ماجاء في بيان رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

يذكر أن رئيس الجمهورية، شرع في أداء زيارة دولة لدولة قطر تعقبها مشاركته في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز يوم 22 فيفري الجاري.

وكان في استقبال الرئيس تبون أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر في زيارة تدوم يومين كاملين على متن طائرة رئاسية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس غادر اليوم السبت أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر. وكان في توديعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة.

للإشارة فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشرع في زيارة دولة إلى قطر، تدوم يومين، ابتداء من اليوم السبت 19 فيفري. وذلك بدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

كما سيشارك هذا الأخير في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.

طالع أيضا رئيس الجمهورية: موعد عقد القمة العربية بالجزائر سيتخذ شهر مارس المقبل الرئيس تبون: موعد عقد القمة العربية بالجزائر سيتخذ شهر مارس المقبل كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الإتفاق على تاريخ إنعقاد القمة العربية بالجزائر خلال إجتماع وزراء الخارجية شهر مارس المقبل. وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أكد الرئيس بأنه لاتوجد أي خلافات بين القادة العرب حول موعد عقد القمة المقبلة. كما اضاف رئيس الجمهورية، بأن جميع القادة العرب أبدوا إرتياحهم لإنعقاد القمة العربية بالجزائر. بالإضافة الى ذلك واصل الرئيس قائلا: “القادة العرب يدركون بأن الجزائر تقف مسافة واحدة بين الفرقاء وتسعى للم الشمل العربي.