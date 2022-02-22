الرئيس تبون يصل إلى الكويت في زيارة تدوم يومين

حل اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدولة الكويت في زيارة رسمية تدوم يومين كاملين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار الكويت ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

هذا ورافق رئيس الجمهورية وفد وزاري هام في زيارته الرسمية.

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للتذكير، يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت تدوم يومين.

وقد شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة إلى قطر دامت يومين. تم خلالها توقيع عديد الاتفاقيات.

كما أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تنظيم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.

وقد صرح الرئيس تبون، خلال انطلاق أشغال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر:”أتمنى وسيكون من دواعي سروري استقبالكم بالجزائر، بمناسبة انعقاد القمة المقبلة إن شاء الله”.

وبهدف تعزيز دور الدول المصدرة للغاز للحفاظ على مصالحها، دعا رئيس الجمهورية إلى “فتح حوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها”.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة البحث عن أفضل الطرق والوسائل لضمان أفضل مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية.

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي. على هامش أشغال القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في الدوحة.

في حين سمح اللقاء ببحث آليات توطيد العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها. وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. وسفير الجزائر لدى قطر.