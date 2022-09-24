قناة النهار الرئيس تبون يصل قصر الأمم للإشراف على إفتتاح لقاء حكومة- ولاة بقلم حكومة نشر في 24 سبتمبر 2022 - 14:55 حكومة شارك غرِّد أرسل 13 0 الرئيس تبون يصل قصر الأمم للإشراف على إفتتاح لقاء حكومة- ولاة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/rWG0M اقرأ أيضا الجلفة: وفـ.اة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث مرور مأساوي قناة النهار 09 سبتمبر دلال خير: طفل أصيب بإعوجاج العمود الفقري في حادث منزلي عجزت العائلة من تأمين تكاليف العلاج قناة النهار 16 سبتمبر سيدي بلعباس : بعد بث ندائه عبر قناة النهار ..محسنون يتبرعون بدراجة نارية لمختار قناة النهار 16 سبتمبر لوحات إلكترونية وسبورة ذكية للتلاميذ..آخر التحضيرات من إبتدائية نموذجية رقمية بالعاصمة قناة النهار 21 سبتمبر تفاديا للفيضانات.. حملات واسعة لتنظيف البالوعات والوديان قناة النهار 11 سبتمبر فاسألوا : كن في الدنيا كأنك غريب قناة النهار 14 سبتمبر عين الدفلى : تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا .. الشيلي وكوت ديفوار قناة النهار 20 سبتمبر دلال خير: حادثة مأساوية خلفت آثارا عميقة لا يمحوها الزمن.. قصة مؤثرة للطفل ياسر قناة النهار 09 سبتمبر زفيزف: "الجزائر تملك مرافق بمقاييس عالمية ويمكنها تنظيم أي تظاهرة رياضية" الرياضة 05 سبتمبر رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء قناة النهار 11 سبتمبر