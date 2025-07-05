الرئيس تبون يصل لملعب نيلسون مونديلا تحسبا لحضور مباراة النهائي

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحضور نهائي كأس الجزائر.

للإشراف على شارة إنطلاق النهائي الذي سيجمع بين فريقي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، بعد لحظات في أجواء احتفالية مميزة.

وفور وصوله إلى أرضية الميدان، قام الرئيس بتحية الجماهير الحاضرة التي استقبلته بحرارة، كما صافح لاعبي وطاقمي الفريقين المتأهلين إلى النهائي، في خطوة تعكس دعمه للرياضة الوطنية وحرصه على مشاركة الشعب في واحدة من أهم المناسبات الكروية في البلاد.

الحدث يحمل رمزية كبيرة، إذ يتزامن مع احتفالات الجزائر بعيد الاستقلال والشباب، ويُنتظر أن يشهد النهائي أجواءً جماهيرية استثنائية وتنافسًا رياضيًا راقيًا بين ناديين عريقين يتطلع كل منهما إلى رفع الكأس الغالية.