الرئيس تبون يصل ملعب “البيت” لحضور حفل افتتاح مونديال قطر

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إلى ملعب “البيت” لحضور حفل افتتاح مونديال قطر 2022.

وكان رئيس الجمهورية قد حلّ بقطر بعد دعوة الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير دولة قطر.

و من المنتظر ان ينطلق الحفل الرسمي بعد ساعات فقط. الذي سيكون عالميا حسب وسائل الاعلام القطرية، كما ستلعب اول مباراة بين منتخب قطر والإكوادور.

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