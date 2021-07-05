الرئيس تبون يضع إكليلا من الزهور بمقام الشهيد ويترحم على أرواح الشهداء

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، بوضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد. ترحما على ارواح شهداء الثورة المجيدة بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الإستقلال والشباب . كما قرأ فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة.

للإشارة فقد أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، على انطلاق احتفالات عيدي الاستقلال والشباب. من ساحة الشهداء، بالجزائر العاصمة، حيث كان مرفقا بالفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ودشن رئيس الجمهورية بساحة الشهداء في العاصمة، نصبا تذكاريا، بساحة الشهيد “بوجمعة حمار” تخليدا وتمجيدا لتضحيات الجزائريين المنفيين إبان الإحتلال الفرنسي.