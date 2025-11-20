الرئيس تبون يضع حجر الأساس لمشروع انجاز المستشفى الجامعي الجديد بقسنطينة
بقلم النهار أونلاين
أشرف رئيـس الجمهـوريـة عبـد المـجيـد تبـون على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بمدينة قسنطينة بسعة 500 سرير
كما استمع الرئيس تبون إلى شروحات وافية حول مشروع المركز الاستشفائي الجامعي الذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها 20 هكتارا. ويضم 24 قسما استشفائيا وعدة تخصصات طبية إلى جانب جناح بيداغوجي بسعة 1000 مقعد
هذا وسيتم تجهيز مشروع. المركز الاستشفائي الجامعي سيتم بأحدث المعدات الطبية والتكنولوج
رابط دائم : https://nhar.tv/c0iOh