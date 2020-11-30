الرئيس تبون يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة

أصدرت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الإثنين بيانا حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية الرئيس تبون يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء سيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة

وأضاف بيان الرئاسة أن الرئيس تبون غادر المستشفى المتخصص بألمانيا ويواصل ما تبقى من فترة النقاهة إمتثالا لتوصيات الفريق الطبي.

ودخل الرئيس تبون مستشفى عين النعجة العسكري ليتم نقله مساء يوم الأربعاء 28 أكتوبر الماضي لإجراء فحوصات معمقة بأحد مستشفيات ألمانيا.

وأعلنت رئاسة الجمهورية وقتها أن الرئيس تبون نقل للعلاج بألمانيا وفق توصيات من الطاقم الطبي المكلف بعلاجه.

وكان الرئيس تبون قد دخل في الحجر الصحي الطوعي عقب ظهور أعراض كورونا على عدد من المسؤولين في رئاسة الجمهورية.