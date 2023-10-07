الرئيس تبون يعاتب.. ووزير الداخلية يوضح!

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، أن القطاع يعمل بجد. موضحا “أن السلطات العمومية ورئيس الجمهورية يعاتبنا على عدم إيصال ما نقوم به إلى المواطن”.

كما أشار وزير الداخلية، إلى أن ترك المجال الفارغ، جعل بعض الناس ممن لا يحبون الجزائر يستغلون الأمر في أمورهم المغرضة.

اهتمامنا جعل المواطن صالحا

وقال وزير الداخلية، إن الفلسفة التي تقوم بها سياسة التوظيف مرجعها بيان أول نوفمبر الذي يجعل المواطن عنصر أساسي للمجتمع. مشيرا إلى أن المواطن يصب في كل الاهتمامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من أجل تفعيل السياسات العديدة.

كما حصر مراد، الأمر في شقين، الأول قال من خلاله إن هذه الاهتمامات تمس كل البرامج التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطن وكرامته. على غرار السكن، المياه، تغطية صحية مقبولة، وكل الأعمال التي تجعل المواطن يعيش في دولته محترما.

ثانيا، تمكين المواطن من إيجاد فرص العمل التي هو في حاجة إليها. مشيرا إلى أن “في هذه الظروف يواجه الرئيس تبون الصعاب بسياسات ذكية رامية الى تضليلها والتي تواجه المواطن والاستفادة من الشيء القليل بالنسبة للإمكانيات وقدرات الجزائر العديدة”. والتي تهدف كلها إلى تحسين أوضاع المواطن.

وعن توفير المياه الصالحة للشرب، فقال الوزير ذاته، أن “مهما كانت الصعوبات نعمل حتى نضمن المورد الأساسي الحيوي للمواطن”. مشيرا إلى وجود برنامج على مستوى كل الساحل لتوفير هذه المادة مهما كانت التكلفة غالية.