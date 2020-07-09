الرئيس تبون يعبر عن ارتياحه بعد تزايد حالات الشفاء من كورونا

عبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إرتياحه بعد الإرتفاع الكبير الذي شهده عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد.

وخلال جلسة العمل التي ترأسها بحضور الوزير الأول، وقادة الأسلاك الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، وبعض ولاة الجمهورية، تطرق الرئيس تبون إلى الوضعية الصحية في البلاد، حيث عبر عن إرتياحه بعد تماثل الألاف من المواطنين إلى الشفاء، وكذا إستقرار عدد الوفيات.

وفي السياق ذاته، عبر رئيس الجمهورية أيضا عن قلقه من إرتفاع عدد المصابين بكورونا في الأونة الأخيرة، في بعض الولايات، نتيجة عن عدم التقيّد بالإجراءات الوقائية.