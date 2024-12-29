الرئيس تبون يعد الشعب بتحسين الإطار المعيشي العام

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيكرس في عهدته الثانية، تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن وتحسين الإطار المعيشي العام، وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية.

وقال رئيس الجمهورية، في خطابه الموجه للأمة اليوم الأحد، والذي ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه: “يأتي هذا اللقاء في الأشهر الأولى من العهدة الرئاسية الثانية. التي سنواصل من خلالها تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن. وتحسين الإطار المعيشي العام. وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.