وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحسين ظروف العمل الإعلامي والأوضاع الإجتماعية للصحفي.

وهذا خلال الندوة التي جمعت الرئيس اليوم الأربعاء مع مدراء وصحفين من القنوات والوسائل الإعلامية الوطنية الخاصة والعمومية.

قال: “من بين تحسين ظروف الصحفي والصحافة في الجزائر هذا اللقاء الذي نحن بصدده”.

مؤكدًا: “حرية الصحافة مضمونة، لكن ضمن أخلاقيات المهنة وبعيدًا الأكاذيب والتشويه والقدف والتجريح”.

مواصلًا: “للصحفي حق في السكن كغيرهم من المواطنين كحق إجتماعي وأعلم أنّه خاصةفي القطاعات الخاصة تحت حد الأجور الأدنى”

متابعًا: “بعض الصحف لا تستطيع توفية أجور موظفيها سنحاول دعمها، وتحسين أوضاع موظفيها”.

موضحًا: “أنا لا أفرق بين الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة سأعمل على تحسين ظروفهم الإجتماعية كافة، لكن تحت غطاء نقابي، أنشؤوا نقابات في إطار القانون وأنا معكم”.