الرئيس تبون يعرب عن ارتياحه لمستوى تقدم إعداد مشروعي قانونين للإعلام والسمعي البصري

أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن ارتياحه لمستوى التقدم الذي عرفه مسار إعداد مشروعي قانونين للإعلام والسمعي البصري.

وذلك في عملية الإصلاح الديمقراطي، التي تشهدها الجزائر منذ سنتين.

حيث كلف في هذا الصدد الحكومة بمواصلة إثراء هذين المشروعين، من خلال تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير.

وتدقيق المفاهيم الخاصة بها وخاصة ما يتعلق بمنح صفة الصحفي المحترف.

بالإضافة الى معايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء والذي تناول بالدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بالإعلام، والنشاط السمعي البصري.

وعرضين خاصين بقطاعي الشؤون الخارجية و الصحة، بالإضافة إلى مسائل ذات الصلة بانشغالات المواطن.