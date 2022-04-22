الرئيس تبون يعزي أسرة المرحوم اللواء المتقاعد أحسن طافر
تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد المجاهد اللواء المتقاعد أحسن طافر وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي .
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية،” انتقل إلى رحمة الله المجاهد اللواء المتقاعد أحسن طافر إثر مرض عضال، وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد اللواء المتقاعد أحسن طافر وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي .”
وللإشارة، سبق للفقيد وأن تقلد عدة مناصب آخرها كان قائدا للقوات البرية.
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تلقى اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة الذكرة الـ 60 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. حيث عبرا عن ارتياحهما للتطور المسجل في كل المجالات.
كما إتفق الرئيسان على أهمية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. والإجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الإقتصادي.
وأضاف البيان، أن الرئيسان تبادلا الرؤى حول الوضع الدولي في ظل تطورات الأوضاع المزرية في فلسطين المحتلة. ولا سيما إنتهاك حرمة الأماكن الاسلامية المقدسة في القدس الشريف وكذا الأزمة الأوكرانية.
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رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس السبت، مكالمة هاتفية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وجاء في بيان للرئايسة:” أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تناولت سبل تعزير أواصر الأخوة والصداقة، بين البلدين الشقيقين، كما تمّ بالمناسبة، استعراض المستجدات الإقليمية والعربية، ولا سيّما الوضع في فلسطين المحتلة.”