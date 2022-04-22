الرئيس تبون يعزي أسرة المرحوم اللواء المتقاعد أحسن طافر

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد المجاهد اللواء المتقاعد أحسن طافر وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي .

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية،” انتقل إلى رحمة الله المجاهد اللواء المتقاعد أحسن طافر إثر مرض عضال، وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد اللواء المتقاعد أحسن طافر وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي .”

وللإشارة، سبق للفقيد وأن تقلد عدة مناصب آخرها كان قائدا للقوات البرية.

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