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الوطني

الرئيس تبون يعزي أسر ضحايا مجزرة النعامة

بقلم خالد زوبيري
الرئيس تبون يعزي أسر ضحايا مجزرة النعامة
الرئيس تبون
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قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، تعازيه الخالصة لأسر ضحايا حادث المرور الذي وقع بالنعامة وخلف 18 شخصا وإصابة 6 آخرين.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، قال الرئيس تبون:”كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة.”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية قائلا:”تعازيّ الخالصة لأهالي الضحايا و تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

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