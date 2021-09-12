الرئيس تبون يعزي أسر ضحايا مجزرة النعامة
بقلم خالد زوبيري
قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، تعازيه الخالصة لأسر ضحايا حادث المرور الذي وقع بالنعامة وخلف 18 شخصا وإصابة 6 آخرين.
وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، قال الرئيس تبون:”كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة.”
قبل أن يضيف رئيس الجمهورية قائلا:”تعازيّ الخالصة لأهالي الضحايا و تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إنا لله وإنا إليه راجعون.”
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