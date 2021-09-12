الرئيس تبون يعزي أسر ضحايا مجزرة النعامة

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، تعازيه الخالصة لأسر ضحايا حادث المرور الذي وقع بالنعامة وخلف 18 شخصا وإصابة 6 آخرين.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، قال الرئيس تبون:”كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة.”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية قائلا:”تعازيّ الخالصة لأهالي الضحايا و تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إنا لله وإنا إليه راجعون.”