الرئيس تبون يعزي أقارب ضحايا حادثي المرور في قسنطينة وبرج باجي مختار

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعازيه لعائلات ضحايا حادثي المرور المروعين بقسنطينة وبرج باجي مختار.

وجاءت رسالة التعزية عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، حيث كتب:

“بكل ألم وحسرة تلقيت نبأ فاجعة حادثي المرور المروعين بقسنطينة وبرج باجي مختار، في هذه الأجواء الأليمة أتقدم بتعازيّ الخالصة لعائلات الضحايا،إنا لله وإنا إليه راجعون”

هذا وشهد الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين جيجل وقسنطينة، أمس الجمعة، حادث مرورا مريعا، راح ضحيته 18 قتيلا وإصابة 11 شخصا.

أين تمثل الحادث في إصطدام شاحنة ذات مقطورة بحافلة نقل المسافرين. حيث كانت حافلة نقل المسافرين تقل أشخاصا في رحلة سياحية قادمين من ولاية جيجل.

في حين لقي 9 أشخاص مصرعهم ، اثر حادث مرور وقع ليلة الجمعة الى السبت، في برج باجي مختار.