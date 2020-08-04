الرئيس تبون يعزي عائلة الشيخ إبراهيم أنياس خليفة الطريقة التيجانية بالسنغال

عزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عائلة الشيخ التجاني إبراهيم أنياس خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال.

ونشرت رئاسة الجمهورية برقية التعزية التي جاء فيها:على إثر وفاة الشيخ التجاني إبراهيم أنياس خليفة الطريقة التيجانية لمدينة باي بالسنغال، طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد، وكافة أتباع ومريدي التجانية، نوه فيها بخدماته الجليلة في نشر الإسلام وقيم التسامح والوسطية.

وتضرع سيادته إلى العلي القدير أن يتغمد الخليفة الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وشيوخ وطلبة الطريقة التيجانية وأتباعها في السنغال وجميع مريديها في العالم جميل الصبر والسلوان.