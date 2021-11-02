الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد المجاهد سوكان

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد الرياضي محمد سوكان الذي وافته المنية صبيحة اليوم الثلاثاء. كما كتب رئيس الجمهورية “تلقيت بألم التحاق الأسطورة الكروية لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم المجاهد سوكان لجوار ربه”.

وأضاف الرئيس تبون “المغفور له بإذن الله كان صاحب فضل رفقة زملائه اللاعبين بالتعريف بالقضية الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة”.

وجاء في رسالة التعزية للرئيس تبون ، “بقلب خاشع وإيمان بقضاء الله وقدره”. “تلقيت بحزن وألم كبيرين التحاق الأسطورة الكروية لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرم القدم، المجاهد محمد سوكان، إلى جوار ربه”.

وتابع الرئيس تبون “كان المغفور له بإذن الله، صاحب فضل رفقة زملائه اللاعبين في التعريف بالقضية الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة”. “من خلال مسيرته الكروية الحافلة في مختلف الأندية الفرنسية الكبرى، مُؤْثِرا القضية الوطنية رغم الإغراءات”.

كما أضاف الرئيس تبون ، “إذ غادر ورفاقُه، فرنسا نحو الشقيقة تونس، لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني سنة 1958”. وهذا “قصد إسماع صوت الجزائر عاليا، في المحافل الدولية في تلك الحقبة”.

وختم الرئيس تبون “وعلى إثر هذه الفاجعة، أسأل الله تعالى، أن يشمله برحمته ومغفرته،وأتقدّم بخالص واجب العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد والأسرة الكروية”. و “أن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون” -يضيف الرئيس تبون – .

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وإنتقل لرحمة الله، صبيحة اليوم الثلاثاء، عميد لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني، محمد سوكان.

وافت المنية أسطورة منتخب الأفالان، في منزله بالشراقة عن عمر ناهز التسعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

كما جاء رحيل سوكان، تزامنا والذكرى الـ67 لإندلاع ثورة التحرير التي شارك فيها، هو زملاؤه بطريقتهم الخاصة، من بوابة كرة القدم.

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