الرئيس تبون يعزي عائلة الفنان القدير عبد القادر الخالدي

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة إلى عائلة الفنان القدير عبد القادر الخالدي، الذي وافته المنية يوم الاثنين بعد معاناة مع المرض ألزمة الفراش في الآونة الأخيرة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان “على إثر وفاة الفنان القدير عبد القادر الخالدي أحد أعمدة الأغنية الجزائرية البدوية وصاحب المسيرة الثرية في الفن الأصيل. يعزي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسرة الفقيد وكل العائلة الفنية الجزائرية في هذا المصاب. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.”