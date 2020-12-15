الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهد والوزير الأسبق عبد الرحمان خان

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهد والوزير الأسبق عبد الرحمان خان
بقلم خالد زوبيري

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعازيه الخالصة إلى عائلة عائلة المجاهد والوزير الأسبق عبد الرحمان خان.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على  “فايسبوك”، قال الرئيس تبون:”تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد و الطبيب و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين.”
قبل أن يضيف رئيس الجمهورية:”على إثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلة الفقيد و لرفقائه بتعازيّ الخالصة، وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا لله عز و جل أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء.”
وتجدر الإشارة، إلى ان جنازة المجاهد قد شيعت زوال اليوم الثلاثاء بمقبرة كسير الباز بمدينة القل ، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية والأمين العام لوزارة المجاهدين.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=935316

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com