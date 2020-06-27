الرئيس تبون يعزي عائلة المجاهد ورئيس الحكومة الاسبق بلعيد عبد السلام

بعث اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ببرقية تعزية لعائلة المجاهد ورئيس الحكومة الاسبق بلعيد عبد السلام.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية بعث الرئيس تبون اليوم برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المرحوم هذا نصها:

“على إثر وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد بلعيد عبد السلام، رئيس الحكومة الأسبق، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المرحوم، وذويه ورفاقه المجاهدين، أشاد فيها بمساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية، وأثناء ثورة التحرير المباركة، وبعدها في خدمة الجزائر المستقلة.

وأعرب الرئيس في رسالته عن خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، متضرعا إلى العلي القدير أن يسكن الفقيد طيب الله ثراه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.”.

وللإشارة فقد توفي اليوم السبت المجاهد ورئيس الحكومة الاسبق بلعيد عبد السلام بالمستشفى العسكري عين النعجة بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 سنة.