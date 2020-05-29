الرئيس تبون يعزي عائلة المناضل المغاربي الكبير ورئيس الوزراء المغربي الأسبق “عبد الرحمن اليوسفي”

بعث اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برقية تعزية لعائلة المناضل المغاربي الكبير ورئيس الوزراء المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي.

وجاء في مضمون رسالة التعزية “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الفاجعة التي ألمت بكم برحيل المناضل المغاربي الكبير الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي طيب الله ثراه”

كما اضاف الرئيس تبون أن “الراحل قضى حياته في الدفاع عن الطبقة الشغيلة وقيم الحرية والعدالة”

وإختتم الرئيس ان “الجزائريون ما زالوا يتذكرون أن الزعيم المغاربي كان من الأوائل الذين ساندوا الثورة الجزائرية”.

وتوفي اليوم الجمعة رئيس الوزراء المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي عن عمر يناهز 96 سنة ويعتبر الراحل

أعلنت وكالة الأنباء المغربية وفاة رئيس الحكومة السابق عبد الرحمن اليوسفي الجمعة عن عمر ناهز 96 عاما.