الرئيس تبون يعزي عائلة مناصر اتحاد عنابة

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه إلى عائلة مناصر اتحاد عنابة، الذي لقي حتفه أمس الجمعة، في انقلاب حافلة بمدينة قسنطينة.

وقال الرئيس تبون، في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” اليوم السبت: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر الحادث الأليم الذي تعرّض له بعض أنصار فريق اتحاد عنابة.”

وأضاف الرئيس: “أتقدم بخالص تعازيّ وصادق مواساتي إلى عائلة المناصر الذي وافته المنية. وإلى اتحاد عنابة. راجيا من المولى أن يرحمه ويسكنه فسيح الجنان، كما أدعو بالشفاء العاجل لكل الجرحى.”

واصطدمت حافلة لأنصار اتحاد عنابة، أمس الجمعة. في رحلة العودة من مدينة ميلة، بعد مواجهة نادي هلال شلغوم العيد، بـ 4 سيارات سياحية قبل أن تنحرف.

وأسفر الحادث المأساوي على تسجيل حالة وفاة إلى جانب إصابة 35 مناصرا بجروح متفاوتة.