الرئيس تبون يعزي عائلتي الإطارين الشهيدين إثر سقوط طائرة نقل عسكرية

تقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إلى عائلتي الإطارين الشهيدين اللذين. توفيا إثر الحادث الأليم الذي خلفه سقوط طائرة نقل عسكرية صغيرة بالناحية العسكرية الأولى.

وجاء في رسالة التعزية أن رئيس الجمهورية عبّر عن صادق مواساته لعائلتي الشهيدين، متضرعاً إلى الله العلي القدير. أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته في هذه الأيام المباركة، وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.

كما دعا الرئيس تبون بالشفاء العاجل للناجين من هذا الحادث، مؤكداً تضامن الدولة مع عائلات الضحايا. في هذا المصاب الأليم، ومذكراً بتضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي في خدمة الوطن.

وختمت رسالة التعزية بالدعاء للفقيدين، مردداً قوله تعالى: “إنا لله وإنّا إليه راجعون”.