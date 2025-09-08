الرئيس تبون يعزي في استشهاد عسكري بتيبازة

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، إثر استشهاد العريف الأول عماري سيف الدين، خلال عملية بحث وتمشيط بإقليم القطاع العسكري تيبازة. حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان”ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نبأ استشهاد العريف الأول عماري سيف الدين خلال عملية بحث وتمشيط بإقليم القطاع العسكري تيبازة، وهي العملية التي أسفرت عن القضاء على إرهابيين اثنين”.

“وبهذا المصاب الجلل، يتقدم الرئيس تبون إلى أسرة الفقيد وإلى أفراد الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي و أصدق المواساة، داعيا الله عز و جل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان، إنا لله و إنا إليه راجعون”. يضيف البيان.