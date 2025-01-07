الرئيس تبون يعزي في وفاة أسطورة الملاكمة ولد مخلوفي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه في وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية، عبد القادر ولد مخلوفي.

وغيّب الموت ولد مخلوفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر الـ 80 سنة، تاركا وراءه ارثا كبيرا في عالم “الفن النبيل” الجزائري.

ويعد الراحل، أفضل ملاكم أنجبته الجزائر، حيث يمتلك رصيدا معتبرا ومشرفا من الألقاب في مسيرته على حلبات الملاكمة، خاصة في فترة ما بعد الاستقلال.

وتوّج عميد الملاكمة الجزائرية، بطلا إفريقيا للاحتراف 1973-1977، ونائب بطل العالم سنة 1975 “WBC” المجلس العالمي للملاكمة.

كما أشرف فقيد الملاكمة الجزائرية، على تدريب المنتخب الوطني للملاكمة ما بين 1979-1983.