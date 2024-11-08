الرئيس تبون يعزي في وفاة الأسطورة رشيد مخلوفي

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعزيته في وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني سابقا رشيد مخلوفي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة.

وقال بيان رئاسة الجمهورية عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، “تلقى رئيس الجمهورية الشيد عبد المجيد تبون، نبأ رحيل أسطورة كرة القدم الجزائرية، المجاهد رشيد مخلوفي، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، و مدرب المنتخب الوطني، و الرئيس السابق للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم إلى عائلة الفقيد وإلى أسرة كرة القدم الجزائرية بخالص التعازي، داعيل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان”.

</]a> إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption