الرئيس تبون يعزي في وفاة الرئيس السابق لجمهورية مالي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية، لرئيس السلطة الانتقالية ورئيس الدولة لجمهورية مالي.

وقال الرئيس تبون في الرسالة:”لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، نبأ وفاة الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، الرئيس السابق لجمهورية مالي الشقيقة.”

وأضاف رئيس الجمهورية: “وإذ نشارككم هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، باسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسي، ومن خلالكم لأسرة الفقيد، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة والتعاطف، راجيا من الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يخفف عن عائلته حزنها ويلهمها جميل الصبر والسلوان.”

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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كما قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة لأسرة المرحومة الفنانة فطومة لميتي المعروفة بـ “سلوى” والتي وافتها المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ86 عاما، إثر تعرضها لجلطة دماغية.

وقال الرئيس تبون في برقية تعزية نقلها التلفزيون الجزائري: “تـفقـد الساحة الفنية إسما لامعا من ذلك الجيل الذي إرتـقـى بعطائه الفنـي، وأثرى الحقل الغنائي برصيد أصيل من الإبداع الراقي المرتبط بتراثنا الموسيقي المتنوع”.

وتابع رئيس الجمهورية: “نودع بأسى وتأثر بالغ مطربة من ذلك الجيل الذي حمل حب الوطن في الوجدان وارتحل به إلى المحافل الدولية فخورا بتميزه وعراقته.”

واختتم الرئيس برقيته قائلا:” لقد كانت الفقيدة صوتا جزائريا أصيلا صادحا بالحس الوطني. وإذ نودعها بألم وأسى أتوجه إليكم وإلى الأسرة الفنية في بلادنا بأحر التعازي داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته”.

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كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه اثر وفاة المجاهد عثمان بلوزداد عشية اليوم.

وجاء نص هذه التعزية عبر وكالة الأنباء الجزائرية، وهذا هو نصها:

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا),

صدق الله العظيم.. التحق مسجى بالمجد والشرف الوطني آخر أولئك المناضلين الثوريين الذين شكلوا الصف الأول للطليعة النوفمبرية الخالدة من مجموعة الـ 22لمرحوم المجاهد عثمان بلوزداد, رحمة الله عليه”.

كما أضاف الرئيس تبون أنها “لساعة بالغة التأثير, حين وقع نبأ هذا الخطب الأليم في نفوسنا ..

وإذ نودع اليوم أحد رفقاء الرواد من الشهداء الأبطال, من مفجري شعلة نوفمبر الخالدة. نقف بإكبار وتقدير لتضحياتهم الجسيمة, وخصالهم الوطنية العالية, ونستحضر بإجلال الرصيد النضالي التحرري.

ومسيرة الكفاح المسلح العظيم الذي خاضه الشعب الجزائري, بشجاعة وإقدام. مستلهما من قادة الثورة البواسل أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل الجزائر”.

في هذه اللحظة الأليمة, التي علمت فيها بتأثر بالغ نبأ وفاة المرحوم المجاهد عثمان بلوزداد. أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى رفقائه المجاهدين.