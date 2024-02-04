الرئيس تبون يعزي في وفاة الرئيس الناميبي “غينغوب”

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، رسالة تعزيه إلى رئيس ناميبيا بالنيابة، نانغولو مبيمبا، إثر وفاة رئيس جمهورية ناميبيا، هيغ غينغوب بعد مرض عضال.

وقد أعرب الرئيس في هذه الرسالة عن أصدق تعازيه وعميق مواساته، لعائلة الفقيد وللشعب الناميبي الصديق في الفاجعة التي ألمت ليس بناميبيا فقط، بل بالقارة الإفريقية، التي تفقد أحد قادتها ومناضليها، ضد الاستعمار والميز العنصري.

وللإشارة، توفي الرئيس الناميبي حاجي غينغوب صبيحة اليوم الأحد عن 82 عاما بمستشفى في وندهوك بعد صراع مع المرض.

وكان غينغوب يتلقى العلاج بعد اكتشاف خلايا سرطانية لديه، حسبما أعلنت الرئاسة في ناميبيا.