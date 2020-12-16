الرئيس تبون يعزي في وفاة الضابطين الوافي محمد الأمين وخروسة نورالدين

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه في استشهاد الضابطين المفقودين، الوافي محمد الأمين، وخروسة نورالدين.

وغرد رئيس الجمهورية على تويتر:

“بلغني بمزيد من الحزن والأسى خبر استشهاد الضابطين المفقودين، الوافي محمد الأمين، وخروسة نورالدين، إثر تحطم مروحية القوات البحرية”.

وعبر رئيس الجمهورية عن مواساته ووقوفه في هذه الفاجعة إلى جانب أسر الشهداء، و كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 3 ضباط، في حادث سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الــأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.