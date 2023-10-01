الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد المتقاعد المجاهد حسين بن حديد

تقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لعائلة العميد المتقاعد المجاهد حسين بن حديد.

وجاء في برقية تعزية، أنه على إثر وفاة العميد المتقاعد المجاهد حسين بن حديد ، يتقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد وإلى كافة أفراد ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إلية راجعون .