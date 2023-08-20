الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد رشيد حراث

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، برسالة تعزية لعائلة العميد رشيد حراث مدير عام أمن الإتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية.

والذي وافته المنية إثر حادث مرور، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وجاء في نص التعزية:”

“تلقيت بكل أسى و حزن عميق، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله العميد حراث رشيد مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية و اللاسلكية برئاسة الجمهورية، إثر حادث مرور اليم.

و أمام هذا المصاب الجلل، ولا راد لقضاء الله و قدره المحتوم، نتقاسم جشامة الفراق وندرك حجم الجرح الكبير الذي يخلفه الراحل على أسرته وإخوانه وزملائه. فإنني أقدم أحر التعازي إلى عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي، سائلا الله جلت قدرته أن يمن عليه بعفوه وواسع رحمته وينعم على أسرته بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان، صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا (إنا لله وإنا إليه راجعون)”.