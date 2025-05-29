الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد زيدي العيد

قدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون تعازيه إثر وفاة العميد زيدي العيد رئيس قسم بقيادة القوات البرية.

وجاء في نص التعزية: “على إثر وفاة المغفور له العميد زيدي العيد، رئيس قسم بقيادة القوات البرية، وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى عائلة الفقيد وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي بأسمى عبارات التعازي داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون”