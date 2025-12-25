الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد محمد بن ديدة

بعث رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إثر وفاة العميد محمد بن ديدة، مفتش بمديرية العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني، الذي وافته المنية مساء يوم الأربعاء.

وأعرب رئيس الجمهورية، في رسالة التعزية، عن بالغ حزنه وأساه لهذا المصاب الجلل، مؤكداً أن الفقيد كان مثالاً في التفاني وخدمة الوطن، حيث قدّم خلا ل مسيرته المهنية إسهامات مشهودة في أداء مهامه داخل المؤسسة العسكرية.

وبهذا المصاب الأليم، تقدّم رئيس الجمهورية بأخلص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد. وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان.