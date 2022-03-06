الرئيس تبون ينعي المجاهد عبد الحميد سيد علي: “نودع مجاهدًا كبيرًا ورفيقًا لرموز الحركة الوطنية”

حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على نعي المجاهد سيد علي عبد الحميد الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 100 سنة.

وقال الرئيس تبون برقية تعزية لعثها إلى عائلة المرحوم عبد الحميد سيد علي، استهلها بآيات من القرآن الكريم:

“مِنَ الـمُؤْمِنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ، فَمِنْهُم مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا “. صدق الله العظيم.

وأردف رئيس الجمهورية:”شاء الـمولى عزّ وجلّ أن يلتحق المرحوم المجاهد عبد الحميد سيد علي برفاقه الشهداء ومن سبقه من المجاهدين.”

وأضاف الرئيس:”وبرحيله نفقد أحد رجالات النضال الوطني، فلقد كان من أبرز الشخصيات التي انخرطت مبكرًا في مسار الحركة الوطنية، آخر أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية، أختزل في مسيرته الحافلة بالمجد محطات كان فيها مع طليعة الثوار الأحرار الذين تَحمّلوا بقناعة وصبر وثبات مشاق ومعاناة الطريق نحو الحرية والكرامة .. ومهدوا وهو أحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل بتضحياتهم ونضالاتهم المريرة على مدى سنوات طويلة، لشعلة نوفمبر الخالدة.”

وتابع ذات المتحدث:”إننا نودّع اليوم بحسرة وألم مجاهدًا كبيرًا ورفيقًا لرموز الحركة الوطنية .. مناضلاً ثائرًا، رفعته خصال الوطنيين وتواضعهم إلى أسمى درجات التقدير والتكريم وسمت به مكارم الرجال المخلصين إلى أعلى مراتب الاحترام والإكبار.”

واختتم الرئيس تبون قائلا:”وفي هذه اللحظات الأليمة التي نستحضر فيها مسيرته المشرفة، أتوجه إليكم أنتم أفراد العائلة وإلى كافة أهله وذويه، ورفاقه المجاهدين بأخلص التعازي، وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يشمله بواسع الرحمة والغفران مع الصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ..عظم الله أجركم ..

إنا لله وإنا إليه راجعون.”

“يَا أَيتُها النَّفْسُ الـمُطْمَئِنَّة ارْجِعِي إلَى رَبِّكِ رَاضِيِّةَ مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”. صدق الله العظيم.

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توفي المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، أحمد طيبي المدعو “سي أحمد التابلاطي”.بعد مسار ثوري حافل.

كما قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، تعازيه في وفاة المجاهد

ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي.

وجاء رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال روح المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي إلى رحمة الله عز وجل”.

كما أضاف: “فبعد مسار ثوري حافل بقي الفقيد وفيا لرسالة الشهداء من خلال تدوينه ومساهمته في عديد النشاطات

والفعاليات التاريخية لاسيما على مستوى المؤسسة الرابعة التاريخية”.

وتابع: “وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفقائه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة،

راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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