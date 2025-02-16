الرئيس تبون يعزي في وفاة المجاهد وصديق الثورة لويس فيليكس جيرو كولوزي

بعث رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, برسالة تعزية الى عائلة المناضل والمجاهد وصديق الثورة الجزائرية فيليكس لويس جيرو كولوزي الذي وافته المنية بفرنسا عن عمر ناهز 95 عاما.

وجاء في رسالة التعزية:”علمتُ ببالغ التأثر نبأ وفاة المرحوم صديق الثورة كولوزي فيليكس، الذي اختار غداة اندلاع ثورة التحرير المباركة الانضمام إلى صفوفها، مناضلاً ومجاهدًا مؤمنًا بعدالة كفاح الشعب الجزائري ضد الهيمنة الاستعمارية، وتجرع جرّاء ذلك مرارة السجون في سركاجي ولامبيز وفي فرنسا، وقد احتضنته الجزائر التي اختارها للإقامة بمنحه الجنسية، ومكنته من تولي وظائف هامة في مؤسسات وطنية عزيزًا كريمًا.

وفي هذا الظرف الأليم، أتوجه إليكم وإلى كل من عرفه من رفاقه المجاهدين، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا الله تعالى أن يتولاه برحمته الواسعة، ويلهمكم جميعًا جميل الصبر والسلوان. يضيف رئيس الجمهورية.

للإشارة، التحق الفقيد الذي ولد في 12 مارس 1930 بالجزائر العاصمة واعتنق الإسلام, بصفوف الثورة التحريرية كفدائي سنة 1956 وشارك في العملية المعروفة تاريخيا “حرق مصنع السدادات بالجزائر العاصمة” ليلقى عليه القبض ويحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بكل من سجن سركاجي وسجن لامبيز وسجون فرنسية أخرى.

وبعد إطلاق سراحه سنة 1962, اختار الجنسية الجزائرية وتحصل على منحة لدراسة الهندسة في بلغاريا قبل أن يعود الى الجزائر, حيث اشتغل إطارا في عدة مؤسسات وطنية إلى غاية تقاعده سنة 1992.