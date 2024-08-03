الرئيس تبون يعزي في وفاة الملاكم أسطورة الملاكمة الجزائرية

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتعازي بعد وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية، موسى مصطفى.

ونشرت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” بيان التعزية والذي جاء على النحو التالي:” ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نبأ فاجعة وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم موسى مصطفى، أحد الأبطال الأولمبيين الأوائل الذين شرّفوا الجزائر”.

وفي الختام تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأصدق التعازي والمواساة لعائلته ولأسرة الملاكمة الجزائرية كافة، متضرعا للعليّ القدير أن يشمل روح الفقيد برحمته ويلهم ذويه وكل من عرفه، جميل الصبر والسلوان نا لله و إنا إليه راجعون”

للإشارة، يعد الملاكم الراحل، موسى مصطفى، صاحب اول ميدالية اولمبية في تاريخ الجزائر عندما احرز برونزية في منافسات الملاكمة بأولمبياد 1984.