الرئيس تبون يعزي في وفاة جمال مناد

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعازيه في وفاة المدرب واللاعب الدولي السابق، جمال مناد.

وجاء في تعزية الرئيس تبون: “ببالغ الأسى والتأثر، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نبأ فاجعة رحيل أحد أساطير الكرة الجزائرية جمال مناد.”

كما أكد رئيس الجمهورية، بأن رحيل مناد: “مؤثر وصادم للعائلة الرياضية والكروية الجزائرية برمتها، وهو الذي كان بصدد صناعة مجد جديد، مدربا. بعد أن صنعه، لاعبا، في شبيبة القبائل، و نجما من نجوم فريقنا الوطني، سنوات الثمانينيات والتسعينيات”.

مبرزا بان فقيد الكرة الجزائرية، كسب خلال تلك السنوات. رصيدا مشرفاً وساطعا من الإنجازات والانتصارات وطنيا ودوليا وقاريا. لا تزال محفورة في أذهان كل الجماهير، عطرها بأخلاقه وسيرته الطيبة بين الجزائريين.

وتقدم رئيس الجمهورية، إلى أسرة مناد والعائلة الرياضية كافة بخالص التعازي وعميق المواساة في وفاة جمال: “متضرعين إلى الله العزيز الرحيم في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم. بأن يشمله بواسع رحمته ومغفرته، ويكرم مثواه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”