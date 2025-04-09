الرئيس تبون يعزي في وفاة رئيس أركان كتيبة للمشاة بالقطاع العسكري بالوادي

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تعازيه الخالصة، في وفاة المقدم جولم لخضر، رئيس أركان كتيبة للمشاة بالقطاع العسكري بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة.

وجاء في نص التعزية: “على إثر وفاة المقدم جولم لخضر, رئيس أركان كتيبة للمشاة بالقطاع العسكري بالوادي, بالناحية العسكرية الرابعة, اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025, وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني إلى عائلة الفقيد وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي, داعيا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.