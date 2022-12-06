الرئيس تبون يعزي في وفاة محفوظ قرباج

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم السابق. محفوظ قرباج الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

واستذكر الرئيس تبون صفات محفوظ قرباج، وجاء في نص تعزية رئيس الجمهورية :” قضت مشيئة المولى تبارك و تعالى أن يرحل عن دنيانا المغفور له بإذن الله محفوظ قرباج، الذي نفقد بانتقاله إلى جوار رب العزة إحدى الشخصيات المتميزة، فلقد أثرى الراحل مساره المتواصل في عالم الرياضة، حيث اضطلع باقتدار مهامه مسيرا متعلقا بنبل الأخلاق الرياضية”.

وأضاف الرئيس تبون :”وحريصا على تطوير كرة القدم، و الرفع من مستواها، مثلما يشهد به على مدى سنوات طويلة، و الذي عززه بما عرف عنه من محامد وكفاءة و روح وطنية، فيما تولي وظائف ومسؤوليات ومن موقعه مديرا للمطبعة الرسمية”.

وختم رئيس الجمهورية :” أمام المصاب الأليم، أتوجه إليكم وإلى الأسرة الرياضية بأخلص التعازي و أصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز و جل أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، و أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته.. عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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