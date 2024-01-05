الرئيس تبون يعزي في وفاة مناصر عين تموشنت

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه الخالصة في وفاة مناصر شباب عين تموشنت إثر إنقلا الحافلة التي كانت تقل أنصار الفريق إلى مستغانم.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”:” إثر حادث الحافلة الأليم الذي أودى بحياة مناصر وفي، لفريق عين تموشنت”.

كما اضاف رئيس الجمهورية “أتقدم بتعازي الخالصة إلى أسرة الفقيد وإلى كل الفريق، و أدعو بالشفاء العاجل لباقي المصابين”.

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