الرئيس تبون يعزي نظيره الروسي في ضحايا تحطم الطائرة بمدينة تيندا

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إثر حادث تحطم طائرة الركاب بمدينة تيندا الروسية، والذي أسفر عن مقتل تسعة وأربعين شخصًا.

وجاء في نص الرسالة:

“صاحب الفخامة فلاديمير بوتين

رئيس روسيا الاتحـادية

فخامة الرئيس،

تلقيتُ بعميق الحزن والتأثر نبأ تحطم طائرة الركاب الروسية بمدينة تيندا، والذي أسفر عن مقتل تسعة وأربعين شخصًا.

ولا يسعني أمام هذا المصاب الجلل، إلا أن أتقدم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي إلى فخامتكم وإلى الشعب الروسي الصديق، ومن خلالكم إلى أسر الضحايا بخالص التعازي وأصدق عبارات التعاطف ومشاعر المواساة.

وإذ أجدد لكم تعازي القلبية الصادقة، تفضلوا فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.”