الرئيس تبون يعزي نظيره الصيني جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية شمال الصين

عزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الصيني، شي جين بينغ، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية بعث رئيس الجمهورية برسالة تعزبة ومواساة إلى نظيره الصيني جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وهذه المناسبة الاليمة أعرب الرئيس تبون لنظيره الصيني وإلى أسر الضحايا وإلى الشعب الصيني الصديق عن خالص التعازي والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما اكد له تضامن الجزائر في هذه الظروف العصيبة.

وجاء النص الكامل للرسالة كمايلي:

السيد الرئيس شي جين بينغ

رئيس جمهورية الصين الشعبية.

علمت ببالغ الأسى و الحزن نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وبهذه المناسبة الأليمة أعرب لكم وإلى أسر الضحايا وإلى الشعب الصيني الصديق عن خالص التعازي والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وإذ اؤكد لكم تضامن الجزائر في هذه الظروف العصيبة،

تقبلوا مني السيد الرئيس أسمى عبارات التقدير والاحترام.