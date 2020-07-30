الرئيس تبون يعزّي عائلة المناضلة والأستاذة المحامـية جيزال حليمي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس برسالة تعزية ومواساة لعائلة المناضلة والأستــاذة المحامـيـة جيزال حليمي.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية بعث الرئيس تبون برسالة تعزية إلى عائلة الفقيدة هذا نصها:

إلى عائلة الفقيدة الأستاذة المناضلة جيـزال حليمي

“في هذه اللحــظة المحـــزنـــة وأنا أتـلــقى نـبــأ وفـــاة الأستــاذة المحـــامــيــة جيزال حليمي، ينتابني شعور بالأسى، لفقد امرأة متميزة، يرتبط نضالُها بتلك النضالات الشجاعة المشرفة لشخصيات مرموقة، عرفت بمواقفها المساندة لكفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال الوطني.”

وأضاف الرئيس تبون “إنها من الأسماء اللامعة في سجل أولئك الرجال والنساء من مشاهير الكتاب والحقوقيين الذين واللائي لم يترددوا في إدانة بشاعة الاستعمار وممارساته البغيضة”.

“وما الحملة التي أطلقـــتها مــع سيـــمون دوبوفـــوار وسـارتر ولــويس أرغــــون وغــــــيرهــم للـدفـــاع عن جميلة بوباشة البطلة الجزائرية الأسيرة في زنــزانــة التعــذيـــب وغيرها من المناضلين الجزائريين إلا شاهدا في مسارها الحافل كناشطة حقوقية ملتزمة تصدح بقناعاتها في وجه الاستعمار والظلم والتعسف.”

وإختتم الرئيس ‘إننا نودعها اليوم إلى مثواها الأخير، بتقدير كبير لنضالها ومواقفها، وستظل بمسيرتها مثالاً للمرأة الحرة الشجاعة، ولصوت الحق. نودعها وهي تغادر هذه الدنيا بكل حسرة وأسى لتبقى نضالاتها شعلة مضيئة، ويبقى نضالها والتزامها بالدفاع عن القضايا العادلة يخلد اسمها. ”

“وإنني هنا أتوجه إلى أبنائها وكافة أفراد عائلتها بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتضامن.”