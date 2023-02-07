الرئيس تبون يعزّي في وفاة الرئيس التاريخي لمولودية الجزائر

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعزية عائلة المرحوم عبد القادر ظريف الرئيس التاريخي لفريق مولودية الجزائر.

و جاء في رسالة تعزية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، “فقدت الأسرة الرياضية في بلادنا المغفور له بإذن الله عبد القادر ظريف، وبرحيله نودع معكم بحسرة وأسى واحدا ممن صنعوا مجد العميد “مولودية الجزائر” طيلة ترؤسه لهذا النادي الرياضي العريق الذي خلّد اسمه في سجله الذهبي”.

كما أضاف في ذات الرسالة “أمام هذا المصاب الأليم، أتقدم إليكم وإلى مسيري وأنصار مولودية الجزائر و كافة الأسرة الرياضية بأخلص التعازي، داعيا المولى عز و جل أن يلهم الجميع الصبر و السلوان، و يتغمد الفقيد برحمته الواسعة في جنة الخلد”.

يذكر. ان عبد القادر ظريف توفى اليوم الثلاثاء وسيوارى الثرى بعد صلاة العصر.

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