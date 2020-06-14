الرئيس تبون يعقد اجتماعا وزاريا بتقنية التواصل عن بعد

يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد، إجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وحسب بيان الرئاسة، فإن الاجتماع الحكومي سيجرى عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وحسب ذات البيان، فإن جدول الأعمال يتضمن دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمالية.

بالإضافة إلى الطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، وتطور الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.