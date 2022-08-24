الرئيس تبون يعقد ندوة صحفية رفقة ماكرون غدا ويتحدث باللغة العربية

سيعقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غدا الخميس ندوة صحفية رفقة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وسيتحدث الرئيس خلالها باللغة العربية.

ومن المنتظر أن يتحدث رئيس الجمهورية باللغة العربية خلال الندوة الصحفية. التي سيشاركه فيها الرئيس الفرنسي، ولن يستخدم اللغة الفرنسية إلا إذا تطلب الأمر ذلك.

وعودنا الرئيس تبون على اعتماده على اللغة الوطنية الأولى اللغة العربية خلال الندوات الصحفية. على غرار الندوة الصحفية التي عقدها رفقة الرئيس الايطالي خلال زيارة الاخير إلى الجزائر.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس الفرنسي ماكرون غدا الى الجزائر رفقة وفد في زيارة عمل تدوم 3 أيام.

ويحل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، غدا الخميس بالجزائر في زيارة عمل تدوم 3 أيام.

وتبدأ الزيارة الخميس 25 أوت وتستمر حتى السبت 27 أوت، حيث سيزور خلالها الرئيس الفرنسي الجزائر العاصمة وولاية وهران.

وتأتي هذه الزيارة بعد سنوات على زيارة أولى لماكرون في ديسمبر عام 2017 والتي اقتصرت مدتها على 12 ساعة.

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