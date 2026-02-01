الرئيس تبون يعلن الانطلاق الرسمي لاستغلال الخط المنجمي الغربي غارا جبيلات–تندوف–بشار

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسميًا عن انطلاق استغلال الخط الجديد للسكة الحديدية غارا جبيلات - تندوف – بشار.

وأشرف رئيس الجمهورية على استقبال أول رحلة لنقل المسافرين قادمة من محطة تندوف، حيث تبادل أطراف الحديث مع عدد من المسافرين القادمين على متن أول رحلة عبر الخط المنجمي الغربي.

كما ألقى الرئيس تبون كلمة بهذه المناسبة، وذلك خلال إشرافه على مراسم الانطلاق الرسمي لاستغلال الخط المنجمي الغربي غارا جبيلات – تندوف – بشار.