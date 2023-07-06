الرئيس تبون يعلن تقديم 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في اعادة اعمار مدينة جنين الفلسطينية.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، فان القرار جاء على اثر الاعتداء الهمجي الاجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية والذي خلف العديد من الضحايا بين الاشقاء الفلسطينيين العزل ولحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة.

وتعرب الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الاسرائلي، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، و على رأسها اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف. يضيف المصدر نفسه.